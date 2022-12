महाराष्ट्र और गुजरात से ज्यादा जम्मू-कश्मीर में रोजगार- एलजी मनोज सिन्हा

मुंबई: जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मुंबई में ‘बदलता जम्मू कश्मीर’ सम्मेलन में शामिल हुए और राज्य के मजबूत और लचीली विकास की कहानी साझा की. सम्मेलन में विभिन्न विशिष्ट अतिथियों और प्रमुख हस्तियों ने भी भाग लिया, जिनमें उत्तर प्रदेश के पूर्व राजयपाल राम नाईक, भारतीय जनता पार्टी के महासचिव विनोद तावड़े, महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री, संसद के सदस्य, मंत्री, विधायक, पूर्व मंत्री और वरिष्ठ राजनेता भी मौजूद रहें.

यूटी की परिवर्तनकारी यात्रा पर बोलते हुए, उपराज्यपाल ने कहा, जम्मू-कश्मीर सबसे तेजी से बढ़ते केंद्र शासित प्रदेशों में से एक के रूप में उभरा है. पिछले तीन वर्षों में यूटी ने जो प्रगति की है, उसने लोगों को नई आशा और विश्वास दिया है. सम्मलेन में उन्होंने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) योजना से हुए फायदे की भी बात की. उन्होंने कहा कि योजना के तहत, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक की तुलना में जम्मू-कश्मीर में अधिक विनिर्माण इकाइयां स्थापित की गईं. जम्मू-कश्मीर स्टार्ट-अप रैंकिंग में शीर्ष राज्यों में से एक है. उपराज्यपाल ने कहा कि विकास की त्वरित गति, सामाजिक-आर्थिक मापदंडों में सुधार, सभी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति, बड़े पैमाने पर पर्यटक प्रवाह और औद्योगिक निवेश शांतिपूर्ण और समृद्ध जम्मू कश्मीर का प्रमाण है.

Mumbai: Under the Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP) scheme, more manufacturing units were set up in J&K than in Maharashtra, Gujarat & Karnataka. J&K is one of the top states in Start-up ranking: J&K LG Manoj Sinha (17.12) pic.twitter.com/pKZHgA8VIj

