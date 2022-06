जम्मू-कश्मीर के कुलगाम और पुलवामा में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को किया ढेर

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के कुलगाम और पुलवामा जिले में शनिवार को सुरक्षाबलों के साथ 2 अलग-अलग मुठभेड़ में 4 आतंकवादी ढेर हो गए. पुलिस के मुताबिक कुलगाम के खांदीपोरा इलाके में 1 आतंकवादी के छिपे होने की पुख्ता सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों नेतलाशी अभियान चालाया. सुरक्षा बलों से खुद को घिरता देख आतंकवादियों अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी. सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में हिजबुल मुजाहिद्दीन का आतंकवादी मारा गया. वहीं पुलवामा के द्रबगाम इलाके में घंटों चली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया.

कश्मीर जोन के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि पुलवामा एनकाउंटर में मारे गए तीनों आतंकवादी स्थानीय हैं और लश्कर-ए-तैयबा के साथ जुड़े हुए थे. उनमें से एक की पहचान जुनैद शीरगोजरी के रूप में हुई है, जो 13 मई को शहीद पुलिस कांस्टेबल रियाज अहमद की हत्या में शामिल था. अन्य दो मारे गए आतंकवादियों की पहचान पुलवामा जिले के फाजिल नजीर भट और इरफान आह मलिक के रूप में हुई है. उनके पास से सुरक्षा बलों ने बड़ी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद सहित अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है. इलाके में तलाश अभियान जारी है.

#PulwamaEncounterUpdate | All three killed terrorists are locals, linked with terror outfit LeT. One of them has been identified as Junaid Sheergojri, involved in the killing of our colleague Martyr Reyaz Ahmad on May 13: IGP Kashmir Vijay Kumar

