पर्यावरण मंत्री ने दिल्ली को बताया 'गैस चेंबर', पंजाब को ठहराया जिम्मेदार, कहा- जहां AAP है वहां स्कैम

नई दिल्ली. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इन दिनों धुंध और धुएं की परत छाई हुई. यहां वायु गुणवत्ता लगातार ‘गंभीर’ श्रेणी में बनी हुई है, जिसके लिए हवाओं की धीमी रफ्तार और पंजाब में पराली जलाए जाने के मामले में इजाफे को जिम्मेदार बताया जा रहा है. इसे लेकर दिल्ली और पंजाब की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी जहां केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, वहीं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से उन्हें तीखी फटकार लगाई है.

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरविंद केजरीवाल पर तीखा प्रहार करते हुए राजधानी दिल्ली को ‘गैस चैंबर’ में बदलने के लिए AAP को जिम्मेदार ठहराया. इस पूरे मामले को ‘घोटाले’ की संज्ञा दी. भूपेंद्र यादव ने कहा, ‘आप सरकार द्वारा संचालित राज्य पंजाब में, आज तक खेल की आग के मामले में 2021 के मुकाबले 19% से अधिक की वृद्धि देखी गई है. हरियाणा में 30.6% की गिरावट देखी गई है. आज ही, पंजाब में 3,634 आग लगीं. इसमें कोई संदेह नहीं कि किसने दिल्ली को गैस चैंबर में बदल दिया है.’

इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया, ‘जहां AAP है, वहां घोटाला है. पिछले 5 वर्षों में, केंद्र सरकार ने पंजाब को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों के लिए 1,347 करोड़ रुपये दिए. राज्य ने 1,20,000 मशीनें खरीदीं. उनमें से 11,275 मशीनें गायब हो गई हैं. धन के उपयोग में स्पष्ट अक्षमता दिखाता है.’

Sample this: As of today, Punjab, a state run by the AAP government, has seen an over 19% rise in farm fires over 2021. Haryana has seen a 30.6% drop.

Just today, Punjab saw 3,634 fires.

There is no doubt over who has turned Delhi into a gas chamber.

Wondering how? Read on… pic.twitter.com/Nh8fYN9gnf

— Bhupender Yadav (@byadavbjp) November 2, 2022