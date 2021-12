EWS Certificate Online Download: EWS सर्टिफिकेट बनवाकर पाएं 10 फीसदी आरक्षण, ये है पूरी प्रक्रिया

EWS Certificate Online: केंद्र सरकार की ओर से समाज के गरीब और कमजोर वर्गों (Economically Weaker Section or EWS) के उत्‍थान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. इसी के तहत सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्‍थानों में गरीब सवर्ण और आर्थिक रूप से अक्षम वर्ग के लोगों को सरकारी तौर पर 10 फीसदी का आरक्षण दिया गया है. केंद्र सरकार के अलावा राज्‍य सरकारों ने भी अपने यहां इसे लागू करने की घोषणा की थी. अधिकांश राज्‍य इस लागू कर चुके हैं.

कम आय वाले सवर्ण वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए उनके पास EWS सर्टिफिकेट (Economically Weaker Section Certificate) का होना अनिवार्य है. लेकिन अधिकांश ऐसे भी लोग हैं, जो ईडब्‍ल्‍यूएस सर्टिफिकेट (How to Apply Economically Weaker Section Certificate) बनवाना तो चाहते हैं, लेकिन उन्‍हें इसे बनवाने की प्रक्रिया नहीं पता है. इसके लिए क्‍या-क्‍या दस्‍तावेज लगते हैं, उन्‍हें इसकी भी जानकारी जुटानी पड़ती है. इसमें उनका काफी कीमती समय बर्बाद होता है. ऐसे में हम आपको यहां बता रहे हैं कि आखिर ईडब्‍ल्‍यूएस सर्टिफिकेट (EWS Certificate Apply Process) कहां से बनता है और इसे कैसे बनवाया (How to Apply for EWS Certificate Online) जा सकता है.

EWS सर्टिफिकेट (EWS Certificate Apply Process) के आवेदन के लिए इन बातों का रखना होगा ध्‍यान

1. EWS Certificate के लिए वो लाभार्थी आवेदन कर सकते हैं, जिनकी सालाना आय 8 लाख तक या उससे कम है. अगर किसी व्यक्ति की सालाना आय 8 लाख रुपये से अधिक हो वो इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं.

2. अनुसूचित जाति (एससी/एसटी व ओबीसी) वर्ग वाले इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि इस वर्ग के लोगों को पहले से ही आरक्षण का लाभ मिलता है.

3. योजना के नियम के अनुसार शहरों में रहने वाले लोगों के पास 200 वर्ग गज से कम आवासीय भूमि होनी चाहिए. शहरों से बाहर भी व्यक्ति के पास 200 वर्ग गज से कम रहने योग्य भूमि होनी चाहिए.

4. जो व्‍यक्ति इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, वे सामान्य वर्ग (General Category) के होने आवश्यक है.

5. गांव में रहने वाले लोगों के पास 5 एकड़ से कम आवासीय भूमि होनी चाहिए.

6. पहाड़ी व ग्रामीण इलाकों में घर 10 स्क्वायर फीट से कम क्षेत्रफल में बना होना चाहिए.

ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैसे बनेगा (How to make EWS Certificate)

1. पहले आपको EWS सर्टिफिकेट फॉर्म डाउनलोड (EWS Application Form PDF Download) करना है.

2. इसके आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी बिलकुल सही-सही भरनी है.

3 फॉर्म भरने के बाद निर्धारित स्थान पर फोटो लगाएं और अपने हस्‍ताक्षर करें.

4. इसके बाद अपने तहसील में जाकर फॉर्म को पटवारी या लेखपाल के पास जमा करना होता है.

5 यूपी जैसे राज्‍य में यह वहां से वेरिफिकेशन होने के बाद आगे आपका फॉर्म राजस्व निरीक्षक अधिकारी के पास जाता है. वहां पुनः आपके फॉर्म की जांच और वेरिफिकेशन होगा.

6 यूपी जैसे राज्य में आखिरी में आपका EWS आवेदन फॉर्म (EWS Certificate Form Download UP) तहसीलदार के पास जाएगा और वहां पर अंतिम वेरिफिकेशन होने के बाद तहसीलदार की मुहर लगेगी और हस्‍ताक्षर होंगे.

7. इसके बाद आपका EWS प्रमाण पत्र (How to Apply for EWS Certificate) बनकर तैयार हो जाएगा. इसके बाद आप नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं.

ऐसे भी कर सकते हैं EWS सर्टिफिकेट के लिए अप्‍लाई (How to apply for EWS Certificate)

ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए जो लाभार्थी आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले EWS एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा. आवेदन करने के लिए आपको इस फॉर्म को साफ-साफ भरना होता है. इससे संबंधित दस्तावेजों या डॉक्यूमेंट को साथ रखे और दस्तावेजों को पंजीकरण पत्र के साथ अटैच करें. फॉर्म भरने के बाद इसे तहसील में या जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिलाधिकारी/कलेक्टर/अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर/तहसीलदार या उप-विभाग अधिकारी के पास जमा करना होता है. जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो इसके बाद आपका ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र बन जाएगा.

