Exclusive : सेना प्रमुख बोले- अग्निपथ योजना वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं, यह युवाओं के लिए सुनहरा मौका

नई दिल्‍ली. अग्निपथ भर्ती योजना (Agnipath recruitment scheme) को लेकर सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे (Lt Gen Manoj Pande) ने CNN NEWS18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा है कि अग्निपथ योजना वापस लेने का कोई सवाल नहीं है. यह योजना युवाओं के लिए एक बड़ा सुनहरा अवसर है, इसे कई लाभों के साथ उनकी भलाई के लिए बनाया गया है और युवाओं से अपील है कि वे योजना के विवरण को बारीकी से देखें. अफवाहों से दूर रहें.

सवाल- अग्निपथ भर्ती योजना में युवाओं के लिए क्‍या खास है?

सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे- युवाओं को देश के लिए और समाज के लिए कुछ करने का सुनहरा अवसर इस योजना के जरिए मिल रहा है. इसमें आकर्षक सैलरी दी जाएगी और चार साल के बाद सेवा निधि पैकेज भी दिया जाएगा. योजना के तहत उन्‍हें वे सभी एलाउंसेस दिए जाएंगे जो सेना के जवानों को दिए जाते रहे हैं. वहीं, जवानों की तरह ही उन्‍हें भी चोट लगने या मृत्‍यु हो जाने की स्थिति में मुआवजा दिया जाएगा.

सवाल- अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर कुछ बातें, कुछ अफवाहे सामने आई हैं, इन पर युवाओं के सवाल भी हैं?

सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे- अग्निपथ योजना से संबंधित अधिसूचना में सभी बातें स्‍पष्‍ट तौर पर कही गई हैं और युवाओं को इसका बारीकी से अध्‍ययन करना चाहिए. यह सरकार की योजना है, इसको लेकर किसी अफवाह पर ध्‍यान न दें. युवाओं को ध्‍यान में रखकर इस योजना को बनाया गया है.

