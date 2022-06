अग्निपथ स्कीम से युवाओं को मिलेंगे बेहतर करिअर विकल्प, न्यूज18 से बोले नौसेना प्रमुख- करगिल रिपोर्ट में दिए गए थे अहम सुझाव

नई दिल्ली: देश के अलग-अलग हिस्सों में ‘अग्निपथ’ योजना (Agnipath Scheme) को लेकर हुई हिंसा के बीच भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने सीएनएन-न्यूज 18 को दिए एक खास इंटरव्यू में कहा है कि, “यह केंद्रीय योजना किसी भी तरह से प्रशिक्षण या क्षमता को प्रभावित नहीं करेगी और एक के बजाय चार युवाओं को शामिल होने की अनुमति देगी. इसके अलावा अगर वे चाहें तो चार साल के बाद इससे बाहर निकलने का विकल्प चुन सकते हैं और करियर के अन्य ऑप्शन को पसंद कर सकते हैं.

एडमिरल आर हरि कुमार ने बताया कि, करगिल कमेटी की रिपोर्ट में अग्निवीर से जुड़े आइडिया का सुझाव दिया गया था. इस रिपोर्ट में सेना में भर्ती के लिए 32 साल की आयु को सही नहीं बताया गया था. इस रिपोर्ट में आयु सीमा को लेकर कई सुझाव दिए गए थे.

इसी के आधार पर अग्निपथ योजना को तैयार किया गया. इस योजना की मदद से सेना को 25 साल कम आयु के युवा जवान मिलेंगे, जो कि आर्म्ड फोर्सेज की ऑपरेशनल और टेक्निकल एक्टिविटी के लिए बेहतर साबित होंगे.

इस योजना के तहत, 17.5 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं को थल सेना, नौसेना और भारतीय वायु सेना में भर्ती किया जाएगा. चार साल के बाद सेवा पूर्ण होने के बाद उनमें से 25% तक योग्यता और संगठनात्मक आवश्यकताओं के आधार पर नियमित आधार पर सेवाओं में शामिल होने के लिए स्वेच्छा से आवेदन कर सकते हैं. वहीं आयु सीमा को 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया गया है.

