तुर्किये को राहत ही नहीं, संदेश भी दे रहा भारत, जानें पैकेटों पर लिखी इस लाइन का मतलब, क्या-क्या सामान भेजा जा रहा?

नई दिल्ली. तुर्किये (Turkiye) और सीरिया (syria) में आए भूकंप (Earthquake) के बाद से राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (National Disaster Response Force- NDRF) लगातार राहत और बचाव के काम में जुटा हुआ है. तुर्किये और सीरिया में जहां एक ओर एनडीआरएफ के जवान और डॉग स्क्वाड मलबे में दबे लोगों को खोजने में रात-दिन लगा है, वहीं भूकंप से तबाह लोगों को राहत का सामान भी बांटा जा रहा है. ये पूरा सामान भारत से भेजा जा रहा है. इसकी पैकिंग के लिए एनडीआरएफ का बड़ा अमला पिछले एक हफ्ते से लगातार काम कर रहा है. भारत से भेजे गए राहत पैकेटों पर भारतीय झंडे के साथ ‘विद बेस्ट कांप्लिमेंट फ्रॉम पीपुल ऑफ इंडिया’ (With best compliment from people of India) लिखा गया है. ये वाक्य भारतीय ‘वसुधैव कुटुंबकम’ परंपरा का संदेश देता है.

इस संदेश से जाहिर होता है कि तुर्किये और सीरिया में आए भूकंप पीड़ितों का संकट और दर्द भारत के लोग समझ रहे हैं और जितनी संभव है, वो मदद कर रहे हैं. राहत के हर पैकेट पर एक ओर भारतीय झंडा है तो दूसरी ओर सीरिया या तुर्किये का नाम है. पिछले लगातार 7 दिनों से एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव काम में शामिल सामान की पैकिंग का काम कर रही है. ये पूरी पैकिंग अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के मुताबिक तीन लेयर में की जाती है. इस सामान को प्लास्टिक, बबल और जूट में पैक किया जाता है.

एनडीआरएफ के कमांडेंट पीके तिवारी ने कहा कि निकाले गए शवों का सम्मानजनक तरीके से अंतिम संस्कार हो सके, उसके लिए फ्लूइड किट है. इसके साथ ही डिग्निटी किट है, जिसमें तुरंत उपयोग का सामान रखा गया है. बेघर हुए लोगों को ठंडी जमीन पर बिछाने के लिए तिरपाल और उस पर लगाए जाने वाले टेंट भी जोर-शोर से पैक किए जा रहे हैं. इसके साथ ही बेबी फूड पाउडर भी लगातार भारत की ओर से भेजा जा रहा है. दवा की खेप विदेश मंत्रालय अलग से भेज रह है. एक फैमिली टेंट भी भेजा जा रहा है, जिसमें 4 लोगों के रहने की व्यवस्था है.

