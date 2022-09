Malegaon Bomb Blast: मोटरसाइकिल की सीट के नीचे रखी गई थी विस्फोटक सामग्री- विशेषज्ञ

मुंबई. मालेगांव में सितंबर 2008 में हुए विस्फोट में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल की जांच करने वाले रासायनिक विश्लेषण विशेषज्ञ ने एक विशेष एनआईए अदालत को बताया कि उनकी जांच के अनुसार विस्फोटक सामग्री को दो पहिया वाहन की सीट के नीचे रखा गया था.

मोटर साइकिल कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर की थी. विशेषज्ञ ने पिछले महीने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के न्यायाधीश ए. के. लाहोटी के समक्ष एक गवाह के रूप में अपना बयान दर्ज कराया जिसका विवरण हाल ही में उपलब्ध कराया गया है.

जानिए मालेगांव 2008 का विस्फोट

भोपाल से भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर विस्फोट मामले में आरोपी हैं. 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में एक मस्जिद के पास शकील गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी के सामने एक बाइक में विस्फोट हुआ था. विस्फोट में छह लोगों की मौत हो गई थी और 90 घायल हो गए थे.

2008 Malegaon blast case | NIA has informed Bombay HC that out of total 495 witnesses 256 witnesses have been examined till 12th July and it intends to examine 218 more witnesses.

