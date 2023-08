हाइलाइट्स जब दो तूफान आपस में टकराते हैं, तो यह घटना फुजिवारा इफेक्ट कहलाती है. जब दो तूफान आपस में टकराते हैं, तो वे एक साझा केंद्र के चारों ओर घूमते हैं. एक जापानी मौसम विज्ञानी सकुहेई फुजिवारा ने इस घटना की पहचान की थी.

What Happens When Two Powerful Storms Collide: अमेरिका के दक्षिण-पूर्वी तट पर एक ही समय पर आए दो तूफानों ने एक्सपर्ट्स की चिंता को बढ़ा दिया है. एक ओर तूफान इडालिया (Hurricane Idalia) फ्लोरिडा के खाड़ी तट की ओर बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर तूफान फ्रैंकलिन (Hurricane Franklin) बरमूडा के आसपास मंडरा रहा है. इस बात पर लोगों की नजर गई है कि ये दोनों तूफान करीब के इलाके में ही उभर रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके एक दूसरे के रास्ते में आने की उम्मीद नहीं की जा रही है, लेकिन एक ही समय में दोनों तूफानों के उभरने की खबर ने चिंता पैदा कर दी है. अगर ये दोनों तूफान आपस में टकरा गए तो आखिर क्या हो सकता है?

फुजिवारा इफेक्ट

जब दो तूफान या चक्रवात एक ही दिशा में घूमते हैं और एक-दूसरे के करीब आते हैं, तो वे एक साझा केंद्र के चारों ओर तेजी से घूमने लगते हैं. जहां दो चक्रवात आपस में टकराते हैं, यह घटना फुजिवारा इफेक्ट के रूप में जानी जाती है. फुजिवारा इफेक्ट पैदा होने के लिए दोनों तूफानों के केंद्र एक दूसरे से 1400 किमी. से कम दूरी पर होने चाहिए. एक जापानी मौसम विज्ञानी सकुहेई फुजिवारा (Sakuhei Fujiwhara) ने इस घटना की पहचान की थी. जिसके बारे में पहली बार 1921 में प्रकाशित हुए एक पेपर में बताया गया था. कई साल के बाद यह घटना पश्चिमी प्रशांत महासागर में देखी गई, जब 1964 में टाइफून मैरी और कैथी आपस में टकरा गए.

फुजिवारा इफेक्ट में संभावनाएं

फुजिवारा इफेक्ट में एक संभावना यह होती है कि अगर एक तूफान दूसरे से अधिक शक्तिशाली है, तो छोटा तूफान बड़े तूफान में गुम हो जाएगा. दूसरी संभावना है कि अगर लगभग समान ताकत के दो तूफान एक-दूसरे के पास से गुजरते हैं, तो वे एक साझा केंद्र बना सकते हैं, आपस में विलीन हो सकते हैं या अलग-अलग रास्तों पर जाने से पहले अस्थायी रूप से एक-दूसरे के चारों ओर चक्कर लगा सकते हैं. तीसरी संभावना सबसे दुर्लभ होती है, जब दो काफी शक्तिशाली चक्रवात मिलकर एक सुपरसाइक्लोन बना सकते है. जिससे भीषण विनाश हो सकता है. चौथी संभावना वो होती है, जिसमें छोटे तूफान का एक हिस्सा वायुमंडल में गायब हो जाता है. जबकि पांचवीं संभावना में छोटा तूफान पूरी तरह से वायुमंडल में खो जाता है.

क्या इडालिया और फ्रैंकलिन टकराएंगे?

28 अगस्त को इडालिया तूफान उत्तर की ओर बढ़ रहा था, जिससे यह मैक्सिको की खाड़ी के पार फ्लोरिडा के पश्चिमी तट की ओर जा सकता है. क्यूबा के करीब इसमें 112 किमी./घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं देखी गई. दूसरी ओर फ्रैंकलिन तूफान पूरब में अटलांटिक महासागर के ऊपर मौजूद था. फ्रैंकलिन तूफान से बरमूडा में अलर्ट जारी किया गया है. इस बात की बहुत कम संभावना है कि ये दोनों तूफान टकराएंगे.

