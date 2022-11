विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इम्फाल में महिला बाजार इमा किथेल का किया दौरा, वीडियो शेयर कर कही ये बात

नई दिल्ली. केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों मणिपुर के दौरे पर पहुंचे हुए हैं. इस दौरान केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर ने मणिपुर की राजधानी इम्फाल में स्थित आईएमए मार्केट का दौरा किया. केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर ने इस मार्केट को नारी शक्ति की आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का एक बड़ा उदाहरण कहते हुए, ट्विटर पर इस मार्केट का वीडियो शेयर किया है. मणिपुर में इस बाजार को ‘मदर्स मार्केट’ या ‘इमा कैथेल’ या ‘नुपी कैथेल’ के रूप में जाना जाता है. इस मार्केट का संचालन पूर्ण रूप से महिलाएं करती हैं.

बताया जाता है कि ये बाजार करीब 500 साल पुराना है. विदेश मंत्री एस जयशंकर 26 से 28 नवंबर तक मणिपुर दौरे पर हैं. इसके अलावा ट्विटर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक और पोस्ट शेयर का है, जिसमें उन्होंने ट्वीट कर लिखा, ‘इम्फाल के बाहर स्थित रेड हिल्स पर मौजूद शांति स्मारक का दौरा किया. यह स्मारक उन घटनाओं की याद दिलाता है, जिन्होंने भारत के इतिहास को आकार देने में मदद की.’

Visited the legendary Ima market in Imphal. A great example of Nari Shakti powering economic growth. pic.twitter.com/v2CXDauAUn

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) November 27, 2022