अहमदाबाद. जोमैटो (Zomato) एप के जरिए खाने की एक डिश मंगवाना एक महिला को भारी पड़ गया. उसने गुजराती डिश थेपला ऑर्डर की थी. इसकी कीमत 60 रुपए प्रति थेपला थी. उसने तीन प्‍लेट थेपला ऑर्डर किए थे, लेकिन जब उसे बिल मिला तो उसमें कंटेनर शुल्‍क के रूप में 60 रुपए और जोड़े गए थे. महिला ने ट्वीट के साथ बिल का स्‍क्रीनशॉट भी शेयर किया है. उसने जोमैटो और जोमैटो केयर को टैग भी किया था. महिला की यह पोस्‍ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और इसने एक नई बहस को छेड़ दिया है.

इस संबंध में महिला ने एक्‍स (ट्विटर) का सहारा लिया तो कई यूजर्स ने अपनी शिकायतें और सुझाव शेयर किए हैं. वहीं जोमैटो ने भी जवाब दिया है. ऑर्डर देने वाली महिला खुशबू ठक्‍कर ने लिखा है कि कंटेनर की कीमत उस आइटम के बराबर है जिसका मैंने ऑर्डर दिया था. सच में ? थेपला की एक प्‍लेट की कीमत 60 रुपए थी और कंटेनर के लिए भी 60 रुपए वसूले गए. इस पर जोमैटो ने कहा कि ‘पैकेजिंग शुल्‍क हमारे रेस्‍तरां पार्टनर्स द्वारा लगाया जाता है और वे ही इसे लागू करते हैं और इससे कमाते हैं. जबकि टैक्‍स तो यूनिवर्सल है और भोजन के प्रकार के आधार पर 5 से 18 प्रतिशत तक हो सकते हैं.

Container charge is equivalent to the item that I have ordered

₹60 for the container charge

Seriously?? @zomato @zomatocare @zomato#zomato #zomato pic.twitter.com/2ceQFgiB5h

