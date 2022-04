फाल्गुनी नायर बनीं दुनिया की 10वीं सेल्फ मेड अरबपति महिला, चीनी की वू याजुन हैं टॉप पर

एक रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपति महिलाएं चीन में रहती हैं, जिन्होंने अपने दम पर अमीरी का तमगा हासिल किया है. चीन की राजधानी बीजिंग में ऐसी 14 चीनी अरबपति महिला रहती हैं, जो सेल्फ मेड (Self Made Billionaire Women) हैं. इन्हें दौलत खैरात में नहीं मिली है बल्कि इन्होंने अपने दम पर, अपनी मेहनत और लगन से यह मुकाम पाया है. बीजिंग के बाद चीन के दूसरे शहर शेनझेन में 11 और हाग्जो शहर में 9 महिलाएं अरबपति हैं. यानी दुनिया में चीन के इन तीन शहरों में सबसे ज्यादा अरबपति महिलाएं हैं. पहले तीन स्थानों पर अमेरिका का नाम भी नही हैं. चौथ पर शंघाई और पांचवे स्थान पर हांगकांग है, जहां सबसे अधिक अरबपति महिलाएं रहती हैं.

30 मार्च को हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हुरुन रेचेस्ट सेल्फ वूमेन इन द वर्ल्ड 2022 (Hurun Richest Self-Made Women in the World 2022) जारी किया, जो दुनिया भर में सेल्फ मेड महिला अरबपतियों की लिस्ट है. हुरुन के इस लिस्ट के मुताबिक, चीन में कुल 78 सेल्फ मेड अरबपति महिलाएं हैं. इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में 25 और यूनाइटेड किंगडम में 5 महिलाएं अरबपति हैं, जो सेल्फ मेड हैं. भारतीय महिलाएं भी पीछे नहीं हैं, पिछले एक दशक में देश में तीन गुना सेल्फ मेड अरबपति महिलाएं बनी हैं. भारतीय कंपनी नायका की फाउंडर फाल्गुनी नायर (Indian company Nykaa’s founder Falguni Nayar) 7.6 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के टॉप-10 सेल्फ मेड अरबपति महिलाओं में शामिल हैं. 2022 में उन्होंने यह कामयाबी पाई हैं. वे बायोकॉन की किरण मजूमदार शॉ को पछाड़कर भारत की सबसे अमीर से सेल्फ मेड अरबपति महिला बन गईं। टॉप-10 में से 8 महिलाएं चीन की हैं.

इस लिस्ट में टॉप पर बीजिंग स्थित प्रॉपर्टी डेवलपर वू याजुन है. 58 वर्षीय वू याजुन की अनुमानित संपत्ति 17 बिलियन डॉलर है. यजुन और उनके पूर्व पति काई कुई ने 1993 में कोफ़ाउंडर में लॉन्गफ़ोर की स्थापना की थी.

Whoever buys this $49.5 million penthouse in Hudson Yards gets a property tax break of over $300,000 a year — thanks to an “affordable housing” program in NYC. The 421a program needs to change. https://t.co/Mp1E8faXzN pic.twitter.com/PWQxjtSNrw

— Robert Frank (@robtfrank) March 31, 2022