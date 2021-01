Farmers Protest LIVE Updates: दिल्ली हिंसा मामले में अब तक 93 को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 200 लोग हिरासत में

किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान कल दिल्ली में लाल किले पर हुई हिंसा के संबंध में FIR दर्ज की गई है. मामले की जांच क्राइम ब्रांच करेगी.

The FIR has been registered in connection with the violence at Red Fort in Delhi during farmers' tractor rally yesterday. The matter will be investigated by the Crime Branch.