नई दिल्‍ली. नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष डॉ फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्‍होंने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा है कि हमने कभी भारत (India) के खिलाफ कोई नारा नहीं लगाया. इसके बावजूद हमें पाकिस्तानी (Pakistani) कहा गया. यही जम्‍मू में हमें पाकिस्‍तानी कहा जाता था. मुझे खालिस्तानी भी कहा जाता था. कहा जाता था कि फारूक अब्‍दुल्‍ला खालिस्‍तान से मिले हुए हैं. आज भी न जाने क्‍या-क्‍या बाते करते हैं. ये सोचते हैं कि हम डर जाएंगे. हमने वो नमक नहीं खाया जिससे हम डर जाएंगे. हम वो नहीं हैं… हम मुकाबला करेंगे आपका और ईमानदारी से करेंगे. हमने कभी बंदूक नहीं उठाई, कभी ग्रेनेड नहीं उठाया, कभी पत्‍थर नहीं मारा. हम (महात्मा) गांधी के रास्ते पर चलते हैं और गांधी के हिन्‍दुस्‍तान को वापस लाना चाहते हैं. सिर्फ गांधी का हिन्‍दुस्‍तान.

जम्मू में आयोजित एक कार्यक्रम में अब्दुल्ला ने कहा, किसानों के आंदोलन मं 750 किसानों की मौत हो गई. जब उन्होंने देखा कि असर पांच राज्यों पर होगा, तो उन्होंने तीन कृषि कानून निरस्त कर दिए. अब्दुल्ला ने कहा कि जब केंद्र संसद में तीन कृषि कानूनों को पारित कर रहा था, तो उन्होंने केंद्र को इसपर बहस करने का सुझाव दिया था, लेकिन उन्होंने इसका विरोध किया. एनसी के चेयरमैन ने कहा, हमें वॉकआउट करना पड़ा. वापसी के समय भी हमने बहस की सलाह दी, लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं सुना.

#WATCH | We never raised any slogan against India. We were called Pakistanis… I was called even Khalistani… We follow the path of (Mahatma) Gandhi & want to bring Gandhi’s India back: National Conference chief Farooq Abdullah in Jammu (07.12.2021) pic.twitter.com/MAVlzoGPas

अब्दुल्ला ने सरकार पर मनमानी करने के आरोप लगाए. उन्होंने कहा, उन्हें लगता है कि उनके पास इतनी बहुमत है, वे कुछ भी कर सकते हैं. समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, नागालैंड के मोन जिले में उग्रवादियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन में पहचान में गलती के चलते सुरक्षाबलों की गोलीबारी में मौत हो गई थी. इस पर अब्दुल्ला ने कहा, ‘तलाशी लेने, संदिग्धों को गिरफ्तार करने और भारतीय क्षेत्र में 50 किमी भीतर बीएसएफ को ताकत देना, पंजाब अगला नागालैंड बनेगा. नागालैंड में मासूम मारे गए.

#WATCH | They think they have a majority and can do anything…In Punjab, they handed over 50 km area to BSF. Why? Is their Police not capable to control it? There also similar fight will happen as you saw in Nagaland…: National Conference chief Farooq Abdullah in Jammu (07.12) pic.twitter.com/fLvIuOsQi3

