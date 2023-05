VIDEO: पाकिस्तान के लिए फिर जागा फारूक अब्दुल्ला का प्रेम, बिगड़ते हालात पर बोले- हमें अपने पड़ोसी को...

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का पाकिस्तान के लिए प्रेम फिर जाग गया है. इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पूरे पाकिस्तान में अशांति का माहौल बना हुआ है. पूर्व पीएम और पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने लाहौर और इस्लामाबाद में तोड़फोड़ मचा दी है. इसी मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला की ओर से बयान आया है. फारुख ने कहा है कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का अस्थिर होना हमारे लिए खतरनाक है. हम पाकिस्तान में शांतिपूर्ण जीवन की उम्मीद करते हैं.

ANI के एक वीडियो के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) ने कहा, ‘हमें एक स्थिर पाकिस्तान (Pakistan) चाहिए जो उपमहाद्वीप में शांति के लिए बेहद जरूरी है. हम उस देश के अच्छे होने की कामना करते हैं. यह हमारा पड़ोसी हैं और हमें उम्मीद है कि कुछ बेहतर होगा और लोगों का शांतिपूर्ण जीवन होगा.’ इस पर एक यूजर ने लिखा, ‘एक स्थिर पाकिस्तान ने हमें क्या दिया? जम्मू-कश्मीर संघर्ष, 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध, सियाचिन में झड़प, बेशुमार बम धमाके और आतंकवादियों के लिए सुरक्षित मार्ग अब थोड़ा अस्थिर पाकिस्तान को भी देख लेते हैं.’

#WATCH | An unstable Pakistan is dangerous for us. We need a stable Pakistan which is essential for peace in the sub-continent… We would wish that country well. It’s our neighbour and we hope something better will come and people will have a peaceful life: National Conference… pic.twitter.com/XpfLYTAqYE

— ANI (@ANI) May 10, 2023