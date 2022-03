कश्मीरी पंडितों के सवाल पर भड़के फारूक अब्दुल्ला, कहा-सच जानना है तो जांच आयोग बनाएं, सब सामने आ जाएगा, देखें VIDEO

नई दिल्ली. फिल्मकार विवेक रंजन अग्निहोत्री (Vivek Ranjan Agnihotri) की फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files) जब से आई है, पूरे देश में कश्मीरी पंडितों के मसले (Kashmiri Pandit’s Issue) पर बहस जारी है. जिस वक्त कश्मीरी पंडितों को कश्मीर घाटी से खदेड़ा गया, जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) में नेशनल कॉन्फ्रेंस (National Conference) के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdulla) मुख्यमंत्री थे. लिहाजा, मीडिया के प्रतिनिधियों ने मंगलवार, 22 मार्च को फारूक अब्दुल्ला से इस मसले पर सवाल-जवाब कर लिया. सवालों को सुनते ही फारूक अब्दुल्ला भड़क गए और उन्होंने बिना नाम लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) को चुनौती देते हुए कहा, ‘उन्हें सच जानना है तो वे एक आयोग बनाएं. पूरा सच बाहर आ जाएगा.’

समाचार एजेंसी ‘एएनआई’ ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो जारी किया है. इसमें फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdulla) संसद से बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं. तभी मीडिया के प्रतिनिधियों ने उन्हें घेर लिया. कश्मीरी पंडितों के मसले पर उनसे सवाल पूछा गया तो पहले उन्होंने सहज भाव से आयोग के गठन की बात की. उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि उन्हें (BJP-led Central Govt) आयोग गठित करना चाहिए. वह उन्हें बताएगा कि सच क्या है.’ फिर दस्तावेज के हवाले से उस दौरान उनकी भूमिका के बारे में सवाल किया गया. तो वे बोले, ‘मैं कह चुका हूं कि आयोग बनाएं. सच सामने आ जाएगा.’ तभी किसी ने उनसे कहा कि कहीं न आपकी जिम्मेदारी भी तो बनती है. आप उस वक्त मुख्यमंत्री थे. इस पर फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdulla) भड़क गए और गुस्से में बोले, ‘मैं कह चुका हूं. आप सच जानना चाहते हैं. आपको आयोग बनाना चाहिए.’ इसी दौरान उन्होंने फिर सवाल करने पर एक महिला पत्रकार को भी सख्त लहजे में डांटा, ‘मैं आपको बता चुका हूं, मैडम. अब सवाल मत कीजिए.’ इसके बाद वे अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए.

#WATCH | Delhi: National Conference president Farooq Abdullah speaks on questions on Kashmiri Pandits. He says, “I think they (BJP-led Central Govt) should appoint a commission & that’ll tell them who is responsible…You want to know the truth, you should appoint a commission.” pic.twitter.com/kPFBbmWQKJ

— ANI (@ANI) March 22, 2022