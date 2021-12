कश्मीर में जब पुलिस कर्मी ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम आदमी कैसे होगा? केंद्र पर भड़के फारूक अब्दुल्ला

श्रीनगर. नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) ने कश्मीर में दो पुलिसकर्मियों की हत्या को लेकर शनिवार को अपनी निराशा जाहिर की और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब पुलिस कर्मी ही यहां सुरक्षित नहीं हैं, तो ऐसे में आम आदमी का क्या होगा? इसके साथ ही नेकां अध्यक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह भारतीय क्षेत्र पर चीन के कब्जे के मद्देनजर संसद में चर्चा की अनुमति नहीं दे रही है.

समाचार एजेंसी एएनआई ने अब्दुल्ला के हवाले से कहा, “यह दुख की बात है. सरकार का कहना है कि सब कुछ ठीक है. जब पुलिस कर्मी सुरक्षित नहीं हैं, तो आम आदमी कैसे होगा? चीन हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर रहा है, क्या भारत सरकार संसद में इसके ऊपर चर्चा की अनुमति देती है?”

#WATCH | It’s sad. Govt says everything is hunky-dory. When police personnel aren’t safe, how is a common man? China’s occupying our territory, does the Govt of India allow discussion in the Parliament?: NC chief Farooq Abdullah, on yesterday’s killings of 2 cops in Kashmir pic.twitter.com/tJBrxcNcif

