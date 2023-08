रामेश्वरम: भारत गौरव ट्रेन में लगी भीषण आग, 10 यात्रियों की मौत, 20 अन्य घायल, कोच में 'खाना पकाना' बना हादसे की वजह

मदुरै: उत्तर प्रदेश के लखनऊ से रामेश्वरम जा रही भारत गौरव पर्यटक ट्रेन में आग लगने से आठ लोगों की मौत हो गई है. ट्रेन मदुरै रेलवे स्टेशन से लगभग 1 किमी दूर रुक गई. एक डिब्बे से शुरू हुई आग की लपटें तेजी से अगल-बगल के डिब्बे तक फैल गईं. आग लगने के कारण मची अफरा-तफरी के बीच यात्रियों ने तुरंत ट्रेन को खाली कर दिया और नीचे उतर गए. इस हादसे में जान गंवाने वाले सभी यात्री उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं.

VIDEO | Madurai District Collector confirms eight casualties in the fire that broke out in a parked tourist train earlier today. Another 20 injured have been admitted to the Government Rajaji Hospital, Madurai. Rescue operation is underway. pic.twitter.com/Vtt5Hyh5yw

— Press Trust of India (@PTI_News) August 26, 2023