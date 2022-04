वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अमेरिका दौरा: IMF, G-20 और वर्ल्ड बैंक की बैठक में लेंगी हिस्सा  

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman, The Union Minister for Finance) आज से संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर हैं. इस दौरान सुश्री सीतारमण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक, G-20 के वित्त मंत्रियों सेंट्रल बैंक गवर्नर (FMCBG) की बैठकों में भी भाग लेंगी. वित्त मंत्रालय के एक बयान अनुसार, वित्त मंत्री सेमीकंडक्टर, ऊर्जा और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के सीईओ के साथ आमने-सामने बैठक करने वाले हैं. साथ ही वो इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका के साथ द्विपक्षीय चर्चा में भाग लेंगी.

सीतारमण अपनी यात्रा के दौरान आईएमएफ(IMF) के प्रबंध निदेशक द्वारा आयोजित “मनी एट ए क्रॉसरोड” (Money at a Crossroad) पर एक उच्च स्तरीय पैनल चर्चा में भाग लेंगी. साथ ही विश्व बैंक, IMF, G-20 और वित्तीय कार्रवाई कार्य बल के साथ आधिकारिक बैठकों के अलावा, वित्त मंत्री अटलांटिक काउंसिल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भी बोलेंगीं. इतना ही नहीं वो वाशिंगटन, डीसी में एक प्रमुख नियामक, और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय शिक्षाविदों और छात्रों के साथ भी बातचीत करेंगी.

