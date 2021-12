दिल्ली कस्टम अधिकारियों की बड़ी सफलता, एयर कार्गो से छिपाकर भेजे जा रहे 1.56 करोड़ के हीरे किए जब्त

नई दिल्ली: दिल्ली सीमा शुल्क विभाग (Delhi Customs Department) को 16 दिसंबर 2021 को एक बड़ी सफलता मिली. दिल्ली कस्टम्स के अधिकारियों ने छिपाकर भारत से बाहर भेजे जाने वाले हीरों (Diamonds) की एक बड़ी खेप जब्त की है. अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक हीरों की इस खेप का कुल वजन 1,082 कैरेट (1082 carat) है और इसकी कीमत 1.56 करोड़ रुपये बताई जा रही है. मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

शुक्रवार को वित्त मंत्रालय ने बताया कि एयर कार्गो एक्सपोर्ट कमिश्नरेट के अधिकारियों ने संदेह के आधार पर एक 5000 मूल्य के प्लास्टिक हॉट फिक्स खेप की जांच के आदेश दिए थे. जब इस प्लास्टिक हॉट फिक्स कंसाइनमेंट की जांच की गई तो इसके अंदर से तराशे गए और पालिश किए हुए हीरे के पैकेट निकले.

