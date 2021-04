मेरा राशन मोबाइल एप से मिल रही है लोगों को मदद. सांकेतिक फोटो

नई दिल्‍ली. नए शहर में कौन सी राशन (Ration) की दुकान आपके घर के करीब है, पूर्व में आप कितना राशन ले चुके हैं, अगर राशन संबंधी कोई शिकायत है, तो घर बैठे दर्ज कर सकते हैं. यह संभव हुआ है भारत सरकार (Government of India) द्वारा पिछले माह लांच मेरा राशन (Mera Ration) मोबाइल एप (Mobile App) से. इस एप को 12 अप्रैल तक करीब 5 लाख लोग लोड कर इसकी सुविधाओं का फायदा ले चुके हैं.



भारत सरकार (Government of India) ने राशन कार्ड धारकों के लिए मेरा राशन (Mera Ration) नाम से मोबाइल एप लांच किया है, जिसमें कार्डधारक को नजदीकी राशन की दुकान (Fair Price Shop) के साथ ही राशन कार्ड में अपनी स्थिति और राशन कार्ड धारकों को मिलने वाली सुविधाओं की पूरी जानकारी मिल रही है. मेरा राशन (Mera Ration) मोबाइल को एंड्रॉड फोन (Androd phones) के लिए लॉन्च किया गया है. यूजर्स इसे गूगल प्‍लेस स्‍टोर (Google Play Store) से डाउनलोड कर सकते हैं. 12 अप्रैल तक देशभर में 5 लाख कार्डधारक इस मोबाइल एप को लोड कर चुके हैं.



यह मोबाइल एप प्रवासी लोगों के लिए बहुत उपयोगी है. नए शहर में कार्डधारक के करीब कौन सी राशन की दुकान करीब है. मैप की मदद से उस दुकान आसानी से पहुंचा जा सकता है. इसके साथ ही खाद्य पदार्थों की जानकारी भी ले सकते है. यह एप हिन्‍दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है. एप से सुझाव और फीडबैक दोनों दे सकते हैं, जिसे सार्वजनिक वितरण मंत्रालय संज्ञान में ले सकता है. देशभर में 69 करोड़ लोग नेशनल फूड सिक्‍योरिटी एक्‍ट (National Food Security Act-NFSA) का फायदा उठा रहे हैं. वन नेशन वन राशन कार्ड (One Nation-One Ration Card) पहल की दिशा में कदम बढ़ाते हुए मेरा राशन (Mera Ration) मोबाइल ऐप लांच किया गया है, जो कार्डधारकों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है.