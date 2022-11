नए संसद भवन को दिया जा रहा फिनिशिंग टच, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया निरीक्षण

नई दिल्ली: केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को नए संसद भवन के निर्माण कार्य की समीक्षा की. उन्होंने ट्वीट किया, ‘आज नए संसद भवन में चल रहे निर्माण कार्य की समीक्षा की. काम अपनी गति से चल रहा है. भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित स्थापत्य कला के साथ टिकाऊ अत्याधुनिक इमारत…आधुनिकता और परंपरा का संगम.’ इससे एक दिन पहले हरदीप सिंह पुरी ने ’15वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया (यूएमआइ) सम्मेलन और एक्सपो’ का उद्घाटन करने के बाद बताया कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर 4,000 से अधिक लोग चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं.

इस सवाल पर कि क्या परियोजना तय समय सीमा में पूरा होगी, उन्होंने कहा, ‘मैं हर सप्ताह वहां (निर्माण स्थल) जाता हूं. काम बहुत तेज गति से चल रहा है. परियोजना के पूरा होने को लेकर तारीख के बारे में घोषणा करना सरकार पर निर्भर है.’ बता दें कि नए संसद भवन के निर्माण की परियोजना नवंबर तक पूरी होनी है. दिसंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी, जिसमें आधुनिक सुविधाएं होंगी. टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड भवन का निर्माण कर रहा है. इमारत का सिविल कार्य लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन फिनिशिंग टच, इलेक्ट्रिकल समेत कई दूसरे काम इस साल के अंत तक जारी रह सकते हैं.

Reviewed ongoing construction at the New Parliament Building today. Work is progressing at a steady pace. Sustainable state-of-the-art building with architectural elements inspired by India’s ancient cultural heritage. Modernity meets tradition. pic.twitter.com/mSPxV8s74j

