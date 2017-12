Last night visuals of fire at #KamalaMills compound in #Mumbai's Lower Parel, the incident has claimed 14 lives. pic.twitter.com/wD2vm0o1u6

#WATCH: Last night visuals of fire at #KamalaMills compound in #Mumbai's Lower Parel, the incident has claimed 14 lives. pic.twitter.com/Ud2s6QXTFF

Kamala Mills fire update: 14 dead and 12 injured reported till now. #Mumbai

Fire breaks out in Kamala Mills compound in Lower Parel area of Mumbai. Six fire tenders at the spot. pic.twitter.com/vnYITHK9jc

#SpotVisuals from Mumbai: Police & fire officials at #KamalaMills compound in Lower Parel, where fire broke out last night & claimed 14 lives. pic.twitter.com/cOsIUJbhVG

Disturbing news about the fire in #Mumbai. Condolences to the bereaved families and wishing the injured an early recovery. Commend the valiant efforts of fire-fighters and those in rescue ops, tweets President Kovind #KamalaMillsFire (File Pic) pic.twitter.com/HXiRdtglFt

PM @narendramodi expressed deep sorrow over the fire accident in #KamalaMills at Mumbai and the PM expressed his condolences to the families of the dead in this accident and wished the wounded people to recover quickly.

I spoke to Hon’ble Municipal Commissioner Mehta sir, MLA Sunil Shinde ji and Leader of the House Yashwant Jadhav ji, who were at the place assisting relief ops. Implementing fire audits of such places are a must, and action will be taken if violations are found.

मुंबई के लोअर परेल इलाके में गुरुवार देर रात भीषण आग लग गई. कमला मिल्स कंपाउंड के मोजो बिस्ट्रो लाउंज में लगी आग से 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 21 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं. मरने वालों में 11 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं. ज्यादातर महिलाओं की लाश वॉशरूम से बरामद हुई हैं.आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की आठ गाड़ियां और छह वाटर टैंकर मौके पर पहुंचे. टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया. फिलहाल कूलिंग का काम चल रहा है. हादसे में घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है.कमला मिल्स कंपाउंड में कई रेस्टोरेंट और पब हैं. जानकारी के मुताबिक, यहां एक बिल्डिंग के तीसरे मंजिल पर बने रेस्टोरेंट में रात करीब 12:30 आग लगी. उस दौरान कई लोग वहां मौजूद थे. जानकारी के मुताबिक. मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है.कमला मिल्स कंपाउंड में कई कॉरपोरेट ऑफिस के अलावा कुछ न्यूज़ चैनलों के दफ्तर भी हैं. आग की वजह से उनका प्रसारण भी रोक दिया गया.आग कैसे लगी, इसका पता अभी नहीं चल पाया है. पुलिस जांच कर रही है. बताया जा रहा है कि जिस रेस्टोरेंट में आग सबसे पहले लगी और फैली, वो बगैर लाइसेंस के चल रहा था. रेस्टोरेंट मालिक पर गैर इरादतन हत्या के तहत मामला दर्ज किया गया है.राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुंबई हादसे पर शोक जाहिर किया है. उन्होंने ट्वीट किया, "आग हादसे में मृतकों के परिवारों के प्रति में संवेदना जाहिर करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं."मुंबई हादसे पर प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट कर शोक जाहिर किया है. प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की है.हादसे के बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे और शिवसेना की युवा शाखा 'युवा सेना' के प्रमुख आदित्य ठाकरे ने ट्वीट किया. आदित्य ठाकरे ने लिखा- 'हादसे में मृतकों के परिवारों के प्रति मैं संवेदना जाहिर करता हूं. मैंने नगर निगम आयुक्त, विधायक सुशील शिंदे से अपील की है कि वे घायलों के लिए तुरंत मदद सुनिश्चित कराएं. ऐसी जगहों में आग से सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं इसकी जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाए.'शिवसेना सांसद सुनील शिंदे भी घायलों के देखने अस्पताल पहुंचे. उन्होंने पूरी घटना की ठीक से जांच की मांग की है. सुनील शिंदे ने कहा, 'रेस्टोरेंट को जिसने लाइसेंस दिया है, वह भी इस घटना के लिए जिम्मेदार है.