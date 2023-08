VIDEO: मुंबई-बेंगलुरु उद्यान एक्सप्रेस में लगी आग, दो बोगियों से निकलने लगा धुंआ, टल गया बड़ा हादसा

बेंगलुरु: बेंगलुरु के क्रांतिवीरा सांगोली रायन्ना (KSR) रेलवे स्टेशन पर आज सुबह एक बड़ा हादसा होने से टल गया. यहां मुंबई-बेंगलुरु उद्यान एक्सप्रेस ट्रेन में आग लग गई. घटना आज सुबह करीब साढ़े सात बजे की है. ट्रेन के दो डिब्बों से धुआं निकलने लगा. रेलवे अधिकारियों ने बताया कि ट्रेन के अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने के 2 घंटे बाद आग लगी. अच्छी बात यह रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक KSR बेंगलुरु स्टेशन पर अग्निशमन अभियान चलाने के बाद आग पर काबू पा लिया गया है. दक्षिण-पश्चिम रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि ट्रेन के स्टेशन पर आने के 2 घंटे बाद उसकी दो बोगियों से धुआं निकलता देखा गया. उन्होंने बताया​ कि ट्रेन की सारी बोगियां खाली थीं, उनमें कोई यात्री मौजूद नहीं था.

VIDEO | A fire broke out in Udyan Express train at Krantiveera Sangolli Rayanna (KSR) railway station in Bengaluru this morning. Fire tenders were rushed to the spot. More details are awaited. pic.twitter.com/C0Qfu8AT0z

