Fire in Marriage Halls - शादी में धूं-धूं करके जलता रहा पांडाल, लेकिन मेहमानों से नहीं छूटी खाने की प्लेट

मुंबई: इन दिनों शादियों (Marriage) का सीजन चल रहा है. कोरोना (Corona Infection) के चलते पिछले दो सालों बाद हर तरफ शादी ही शादी देखने को मिल रही हैं. मेहमान भी समारोह में पहुंचकर खाने का लुत्फ उठा रहे हैं. लेकिन, क्या हो अगर शादी के पंडाल (Fire in wedding halls) में आग लग जाए. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया (Mumbai Fire Viral Video) पर छाया हुआ है. जिसमें धूं-धूं कर शादी के पंडाल को जलते देखा जा सकता है. लेकिन, शादी में पहुंचे मेहमान खाना खाने में ऐसे जुटे हैं कि उन्हें आग का होश ही नहीं है. पीछे पंडाल को जलता देखने के बाद भी लोग यहां खड़े होकर खाने के मजे ले रहे हैं. उन्हें देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई घटना हुई है. वे तो खाना खाने में ही मगन थे.

शादी कार्यक्रम में आग लगने की यह घटना थाणे के भिवंडी की है. रविवार को देर रात जब अंसारी मैरिज लॉन में सब को मौज मस्ती में डूबा हुआ था तभी पांडाल आग की चपेट में आ गया. आग इतनी तेज थी की पूरा पांडाल थोड़ी ही देर में जलकर खाक हो गया. किसी तरह से दूल्हा दुल्हन को रेस्क्यू करके बचाया गया.

Viral | Even as fire ravaged Ansari Marriage ground in Bhiwandi last night, people seem to have enjoyed their dinner in a marriage reception held in the same compound. pic.twitter.com/xTltjlSS0h

— Ravindra (@i_am_Ravindra1) November 29, 2021