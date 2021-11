Mumbai Scrap Market Fire: मुंबई में भीषण आग की एक और घटना, कबाड़ के गोदाम में उठी लपटें; कोई हताहत नहीं

मुंबई. आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई के मानखुर्द इलाके में स्थित एक कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई है. शुक्रवार को हुए इस हादसे में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. इस बात की जानकारी फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी ने दी है. हादसे की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई थी. फिलहाल, आग को नियंत्रित करने का काम जारी है.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, दमकल के एक अधिकारी ने जानकारी दी कि घटना देर रात हुई. उन्होंने कहा, ‘हमें आग की जानकारी रात करीब 3 बजे मिली. 12 फायर इंजन, 10 टैंकरों के साथ 150 दमकलकर्मी आग बुझाने के काम के लिए तैनात किए गए हैं. किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.’ अक्टूबर में ही मुंबई स्थित एक बहुमंजिला इमारत में आग लग गई थी. उस दौरान एक सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई थी.

#WATCH | Fire breaks out in Mandala scrap market godowns in Mankhurd area of Mumbai

“We got info about the fire at around 3 am. 12 fire engines, 10 tankers along with 150 firefighters have been deployed for fire fighting operation. No casualty reported,” said a fire officer pic.twitter.com/Zaf6KdkIcN

