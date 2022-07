अरुणाचल में प्लेन की पहली टेस्ट लैंडिंग का Video, सीएम ने पीएम मोदी की तारीफ में कहा- जहां चाह, वहां राह

नई दिल्ली. अरुणाचल के इतिहास में आज का दिन बेहद यादगर रहने वाला है क्योंकि आज राजधानी ईटानगर में पहले एयरपोर्ट पर पहली बार विमान लैंडिंग का परीक्षण किया गया. इस उपलब्धि पर राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने लोगों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और कहा कि उन्होंने यह सुनिश्चित किया है हमारे लिए यहां एयरपोर्ट होना चाहिए. होलोंगी एयरपोर्ट ईटानगर से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. ईटानगर से नजदीकी हवाई अड्डा उत्तरी असम के लखीमपुर जिले में लीलाबाड़ी एयरपोर्ट है. ईटानगर को मिले पहले एयरपोर्ट पर 15 अगस्त से परिचालन शुरू हो जाएगा.

जहां इच्छाशक्ति है वहां रनवे है

अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के पास होलोंगी ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा पर पहली उड़ान परीक्षण लैंडिंग मंगलवार को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा की गई. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित एक डोर्नियर विमान आज सुबह करीब 10.30 बजे हवाई अड्डे पर लैंड किया. जब विमान एयरपोर्ट पर उतरा तो पायलटों ने हवाई अड्डे पर रनवे और अन्य बुनियादी ढांचे की तारीफ की. मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ट्वीट कर कहा- जहां पर इच्छा शक्ति हो, वही रास्ता है वहीं रनवे है. पर्यटन की अभूतपूर्व क्षमता के बावजूद अरुणाचल प्रदेश वर्षों से एयर संपर्क से वंचित था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनिश्चित किया कि हमें यहां पर एयरपोर्ट मिले. आज का दिन गर्व का दिन है. राज्य की जनता की बधाई.

Where there’s a Will, there’s a Way! And a Runway.

For ages Arunachal Pradesh was deprived of air connectivity despite our incredible tourism potential. Hon PM Shri @narendramodi’s Will ensured we have an airport here. An incredibly glorious day today. Congratulations to people. pic.twitter.com/8IiVjP4Km1

