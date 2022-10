पहले कछुए को खाया, फिर उसके खोल को बना लिया टोपी, देखें खतरनाक समुद्री जीव का ये वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर कोमोडो ड्रैगन (Komodo Dragon) का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है. दरअसल में वीडियो में कोमोडो ड्रैगन एक कछुए का खोल अपने सिर पर पहने हुए है. ड्रैगन ने कछुए का शिकार कर उसे खाने के बाद उसका खोल अपने सिर पर पहन लिया था. इस वीडियो को Fascinating ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है. शेयर करने के बाद से इसे 3 लाख से अधिक व्यूज मिल चुके हैं.

कोमोडो ड्रैगन को दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली (Lizards) माना जाता है, इनके शार्क के जैसे दांत होते हैं. ये ड्रैगन बहुत जहरीले भी होते हैं. ये ऐसे शिकारी जानवर हैं जो किसी को और कुछ भी खा सकते हैं. ये वीडियो 2019 का है, और एक बार फिर से इंटरनेट पर लोगों का ध्यान खींच रहा है. वीडियो में जानवर अपने सिर पर कछुए के खोल के साथ समुद्र तट पर चलते हुए दिखाई दे रहा है. फिर, थोड़ी देर बाद, वह उसे अपने सिर से हिला कर नीचे गिरा देता है.

देखें वीडियो-

A komodo dragon ate a turtle and then wore it like a hat. Original video: https://t.co/HfyCM0qT3Y pic.twitter.com/dTQjPi0F9I

— Fascinating (@fasc1nate) October 17, 2022