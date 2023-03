सियाचिन में पहली महिला ऑफिसर, सबसे ऊंचे बैटलफील्ड में दिखे कैप्टन शिवा के फौलादी इरादे, हाड़ कंपाने वाली ठंड में हर चुनौती को दी मात

सियाचिन ग्लेशियर, लद्दाख. कैप्टन शिवा चौहान (Captain Shiva Chauhan) दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर (Siachen glacier) में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं. कैप्टन शिवा चौहान को उम्मीद है कि उनकी इस उपलब्धि के बाद और भी लड़कियां भारतीय सेना में शामिल होंगी. फायर एंड फ्यूरी सैपर्स की (Fire and Fury Sappers) कैप्टन शिवा चौहान दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र सियाचिन में कठोर ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद कुमार पोस्ट में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनीं. कैप्टन शिवा ने एएनआई को बताया कि ‘यह वास्तव में एक महान अनुभव है. इसके अलावा मुझे लगता है कि अब से ज्यादा महिला अधिकारी इस इलाके में सेवा करने के लिए यहां आएंगी. इससे शायद ज्यादा महिलाएं भारतीय सेना (Indian Army) में शामिल होने के लिए प्रेरित हो सकती हैं.’

फायर एंड फ्यूरी सैपर्स की कैप्टन ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि ‘मेरे जीवन में कई सुपर एक्साइटमेंट और संभावनाएं हैं. सियाचिन आने के बाद मुझे इस इलाके में तैनात अन्य आर्मी कोर के बारे में पता चला.’ अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से पहले भारतीय सेना ने एक वीडियो भी शेयर किया. इस वीडियो में कैप्टन शिवा चौहान को सियाचिन में बेहद कम तापमान के बीच साइकिलिंग और रॉक क्लाइम्बिंग जैसी गतिविधियों में हिस्सा लेते देखा गया. कैप्टन शिवा ने ये भी कहा कि आजकल नौकरी के सभी क्षेत्रों में महिला अधिकारियों को पर्याप्त अवसर दिए जाते हैं. वे अपने पुरुष समकक्षों के बराबर समान रूप से काम करती हैं.

#WATCH | Captain Shiva Chauhan of the Indian Army is the first female officer to have been deployed on the world’s highest battlefield Siachen glacier.

