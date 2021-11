VIDEO: मंडप नहीं ब्राइडल ड्रेस में जिम पहुंच गई दुल्हन, फिर की ऐसी एक्सरसाइज, जिसे देखकर हिल जाएंगे

नई दिल्ली. सोशल मीडिया की दुनिया पर लोगों को कब और क्या पसंद आ जाएगा इसका अंदाजा लगा पाना हर किसी के मुश्किल टास्क है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक दुल्हन का वीडियो खूब देखा जा रहा है, जो प्री-वेडिंग शूट के लिए जिम में ही जा पहुंची. वीडियो आईपीएस रुपिन शर्मा ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है.

वायरल हो रहे करीब आधे मिनट के वीडियो में देख सकते हैं कि प्री-वेडिंग शूट के लिए दुल्हन खूब सजधज कर जिम में पहुंची और एक्सरसाइज करने लगी. खास बात ये है कि शादी के भारी-भरकम जोड़े में दुल्हन ने भारी भरकम डंबल तक उठाए, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया. दुल्हन ऐसा कई बार करती है और कैमरामैन उसके फोटो खींचने में व्यस्त हैं. वीडियो के दूसरे फ्रेम में दुल्हन एक बार फिर एक्सरसाइज करती हुई नजर आई. इस वीडियो को शेयर करते हुए आईपीएस रुपिन शर्मा ने कैप्शन में लिखा, ‘प्री वेडिंग शूट, आज हिम्मत का राज खुला है.’ देखें VIDEO…

इस वीडियो को अब तक लाखों बार देखा जा चुका है. लोग इस वीडियो पर तरह के तरह के कमेंट्स कर रहे हैं. आइए देखते हैं वीडियो के बारे में किसने क्या कहा…

अब क्या ही बोला जाए…

With Chappals…hmm. Whatever its, bridegroom is going to have a tough competition during the first night.



मतलब कुछ कहने को रह गया हो तो कह दीजिए…

Marriage till now was show of love and emotions but now it is about show of strength and egos and surprisingly people are loving it.

— Sagar (@Sagar08558238) November 25, 2021