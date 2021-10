पश्चिम बंगाल में संपन्न हुआ पांच दिन का दुर्गा पूजा उत्सव, कोविड नियमों के साथ प्रतिमाओं का हुआ विसर्जन

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में शुक्रवार को प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ ही पांच दिनों का दुर्गा पूजा महोत्सव संपन्न हो गया. हालांकि, कोविड-19 नियमों के मद्देनजर लोगों की सख्ंया सीमित किए जाने की वजह नदियों के किनारे प्रतिमा विसर्जन के लिए कम भीड़ दिखी.

राज्य के विभिन्न स्थानों पर दुर्गा पंडाल से प्रतिमा विसर्जन के लिए रंगबिरंगी जुलूस के शक्ल में निकली और इस दौरान पुलिस किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए मुस्तैद दिखी. दिन में महिलाएं पारंपरिक ‘सिंदूर खेला’ में शामिल होती नजर आई और उन्होंने एक दूसरे को सिंदूर लगाया और मां दुर्गा की विदाई करने से पहले उन्हें मिठाई का भोग लगाया.

Women participate in ‘Sindoor Khela’ to mark the last day of #DurgaPuja, in Kolkata, West Bengal pic.twitter.com/bc63tf6WcB

— ANI (@ANI) October 15, 2021