कश्मीर में भारी स्नोफॉल से जमी पांच इंच बर्फ, घाटी को देश से जोड़ने वाली मुगल रोड बंद!

श्रीनगर. ठंड की आहट के साथ ही घाटी में भारी बर्फबारी का दौर भी शुरू हो गया है. जहां बर्फबारी के कारण मौसम सैलानियों के लिए बेहद खुशनुमा हो गया है तो वहीं मोटी बर्फ की चादर ने सड़कों को भी जाम कर दिया है. कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला एक वैकल्पिक लिंक मुगल रोड भारी स्नोफॉल के कारण यातायात के लिए बंद कर दिया गया था, क्योंकि अधिकांश ऊंचाई वाले इलाकों में रात में हल्की से मध्यम बर्फबारी हुई थी.

हालांकि, श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात सामान्य रूप से चल रहा है, जबकि बारिश के कारण जम्मू-कश्मीर के बड़े हिस्से प्रभावित हुए हैं. अधिकारियों ने कहा कि पोशाना और पीर की गली के बीच जमीन पर पांच इंच से अधिक बर्फ जमा हो गई है, जो जम्मू प्रांत के पुंछ और राजौरी जिलों को दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले से जोड़ती है.

#WATCH | Snow clearance operation underway for the opening of Mughal Road by Mechanical, PWD & Roads and Buildings Departments in the Poonch sector of Jammu & Kashmir pic.twitter.com/gV9dLYLrpA

— ANI (@ANI) November 7, 2022