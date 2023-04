भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट में पहली बार तैनात हुईं 5 महिला अफसर, चलाएंगी तोप और रॉकेट

नई द‍िल्‍ली: भारतीय सेना ने महिला अधिकारियों को आर्टिलरी रेजिमेंट में अनुमति देकर महिलाओं की भूमिका का विस्तार किया है. अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी (ओटीए) चेन्नई में आज प्रशिक्षण के सफल समापन के बाद पांच महिला अधिकारी आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल हो गई हैं. इन युवा महिला अधिकारियों को सभी प्रकार की आर्टिलरी इकाइयों में तैनात किया जा रहा है, जहां उन्हें चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में रॉकेट, मीडियम, फील्ड और सर्विलांस एंड टारगेट एक्विजिशन (SATA) और उपकरणों को संभालने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण और एक्सपोजर मिलेगा.

ANI की रिपोर्ट के अनुसार, पांच महिला अधिकारियों में से तीन उत्तरी सीमाओं पर तैनात इकाइयों में और अन्य दो पश्चिमी थिएटर में चुनौतीपूर्ण स्थानों पर तैनात हैं. इस समारोह में लेफ्टिनेंट जनरल अदोष कुमार, कर्नल कमांडेंट और आर्टिलरी के महानिदेशक (नामित) सहित वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों, अन्य गणमान्य व्यक्तियों और नए कमीशन अधिकारियों के गर्वित परिवार के सदस्यों ने भाग लिया.

The First Batch of Women Officers Commissioned into the Regiment of Artillery of the Indian Army

Five Women Officers today joined the Regiment of Artillery after the successful completion of training at the Officers Training Academy (OTA), Chennai. pic.twitter.com/Wkd8hLk44m

— ANI (@ANI) April 29, 2023