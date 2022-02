यूक्रेन से 219 यात्रियों को लेकर मुंबई पहुंचा एयर इंडिया का विमान, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया स्वागत

नई दिल्ली: भारत सरकार तेजी के साथ युद्ध प्रभावित देश यूक्रेन से भारतीयों को वापस (Indian students evacuated) लाने का काम कर रही है. इस बीच शनिवार को 219 लोगों यूक्रेन (Ukraine Crisis) से निकाला गया. एयर इंडिया के विमान ने रोमानिया से उड़ान भरी थी. यूक्रेन में फंसे भारतीयों का यह पहला समूह है जिसे संकट ग्रस्त देश से निकाला गया है. एयर ट्रैफिक कंट्रोल सूत्रों के अनुसार शाम 7.50 मिनट पर एयर इंडिया का विमान मुंबई एयरपोर्ट पहुंचा.

बता दें कि आज शनिवार को एयर इंडिया के विमान में रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पहुंचे भारतीय यात्रियों में से 219 लोगों के साथ भारत के लिए दोपहर 1.55 मिनट पर उड़ान भरी थी. केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई एयरपोर्ट पहुंचकर सभी यात्रियों का स्वागत किया. केंद्रीय मंत्री विमान के अंदर पहुंचे और सभी यात्रियों का हाल चाल जाना. इसके बाद उन्होंने विमान के क्रू मेंबर्स की भी तारीफ की.

#WATCH | Union Minister Piyush Goyal welcomes the Indian nationals safely evacuated from Ukraine at Mumbai airport pic.twitter.com/JGKReJE1ct

— ANI (@ANI) February 26, 2022