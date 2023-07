नई दिल्‍ली. पूरे उत्‍तर भारत में रविवार को भारी बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित रहा और बारिश संबंधी घटनाओं में 15 से अधिक लोगों की मौत हो गई. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कहा कि अगले 2 और 3 दिनों तक मौसम का असर बना रह सकता है. इसके कारण दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा के स्कूल बंद कर दिए गए हैं तो वहीं अमरनाथ यात्रा भी रोक दी गई है. इधर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्‍तराखंड में भी बारिश के कारण हालात चिंताजनक बने हुए हैं. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्‍ली और जम्‍मू कश्‍मीर के उप राज्‍यपालों से बात करके स्थिति का जायजा लिया.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कहा कि दिल्‍ली एनसीआर में 1982 के बाद से जुलाई के किसी एक दिन में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है. वहीं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के लिए अलर्ट जारी किया है. पंजाब, हरियाणा, यूपी और पूर्वी राजस्थान के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. हमने दिल्ली में अगले 24 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. दिल्ली-एनसीआर में अगले 24 घंटों में भारी बारिश होने की संभावना है. यहां अगले चार से पांच दिनों तक बारिश होती रहेगी, लेकिन इसकी तीव्रता कम रहेगी. उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अगले 24 घंटों में अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है.

The staff of PS Hauz Khas of Distt helping people strangled in water due to heavy rain. #Delhi_police_dil_ki_police #WeCareForYou #CPDelhi @LtGovDelhi pic.twitter.com/MZydunLMsj

अमरनाथ यात्रा श्रद्धालु फंसे, जम्मू-कश्मीर में रेड अलर्ट

कश्‍मीर में बारिश के कारण अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है तो वहीं जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से सैकड़ों ट्रक और श्रद्धालु रास्‍ते में फंसे हुए हैं. कठुआ और सांबा जिलों के साथ-साथ निचले जलग्रहण क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट घोषित किया गया है. यहां लगातार बारिश ने सारे इंतजाम चौपट कर दिए हैं.

#WATCH | Jammu and Kashmir’s Lieutenant Governor Manoj Sinha visited Zero Bridge and interacted with officials of the Irrigation and Flood Control Dept earlier today to review overall preparedness for flood management. LG Sinha directed officers to continuously monitor water… pic.twitter.com/ZdbTvNJH6v

