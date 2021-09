गुजरात के जूनागढ़ में भीषण बारिश से सड़कों-गलियों में बाढ़ जैसे हालात

अहमदाबाद. गुजरात के जूनागढ़ (Junagadh) में भीषण बारिश की वजह से सड़कों और गलियों में बाढ़ जैसे हालात (Flood like Situation) पैदा हो गए हैं. भीषण बारिश और बाढ़ से जूझ रहे गुजरात को अभी राहत मिलने की उम्मीद भी नहीं है. भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि राज्य में अगले 3-4 दिनों तक भारी से अति भारी बारिश होने की आशंका है. राज्य में अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं के चलते तीन लोगों की मौत हो गई है. राहत कार्य के लिए NDRF और SDRF की टीमों की तैनाती की गई है.

कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी के बाद एनडीआरफ की 20 टीमें तैनात की गई है जिस में दो दो टीमें जामनगर और राजकोट में हैं और 5 टीमें भटिंडा से गुजरात पहुंच रही हैं. कोस्टगार्ड की 5 टीमो को राहत बचाव के लिए जामनगर भेजा गया है. सौराष्ट्र में भारी बारिश का अनुमान है. अगले पांच दिनों में सौराष्ट्र में भारी बारिश का अनुमान है, यहां बारिश ने तबाही मचा दी है और बचाव कार्य जारी है. जिसमें सौराष्ट्र को आज (मंगलवार) ऑरेंज और कल रेड अलर्ट दिया गया है.

#WATCH | Flood-like situation with roads, streets inundated with water following torrential rains in Junagadh, Gujarat. pic.twitter.com/Yz3aleyaE5

— ANI (@ANI) September 14, 2021