VIDEO: बहुत जल्द मार्केट में आने वाली है फ्लाइंग टैक्सी, हवा में 130 Km की रफ्तार से भरेगी उड़ान, जानें क्या है खासियत

चीनी इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माता कंपनी Xpeng Inc ने दुबई में इस कार की टेस्टिंग की. इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माता कंपनी Xpeng Inc ने इस एडवांस कार का नाम X2 रखा है. कंपनी बहुत जल्द ही स्पेशल कार को टैक्सी के रूप में उतारने की तैयारी में है.

नई दिल्ली. ट्रैफिक जाम की समस्या लगभग दुनिया के सभी देशों की बड़ी समस्याओं में से एक है. अधिकांश तौर पर लोग जाम में फंसने के कारण दफ्तर जाने में लेट हो जाते हैं. ऐसे में अगर आप भी इस तरह की समस्या से परेशान हैं तो अब आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है. बहुत जल्द ही ट्रैफिक जाम की समस्या से आपको छुटकारा मिलने वाली है. दरअसल, दुबई में चीनी कंपनी ने फ्लाइंग कार की टेस्टिंग की है, जिसने 90 मिनट की सफल उड़ान भरी. इसकी टेस्टिंग फ्लाइंग टैक्सी के रूप में की गई है.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माता कंपनी Xpeng Inc ने यूएई के दुबई में अपनी फ्लाइंग कार की पहली टेस्टिंग की. रिपोर्ट के मुताबिक इस फ्लाइंग कार को पब्लिक टैक्सी के रूप में पेश किया जा रहा है और इसका नाम X2 रखा गया है. इस सफल परीक्षण के बाद कंपनी इसे ग्लोबल मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है.

Immersive flight experience. Take a ride with X2 flying car in Dubai. #XPNEGAEROHT #GITEXGLOBAL #FlyingCar #Tech #Dubai pic.twitter.com/UQC1Vlq5Du

— XPENG AEROHT (@XPENG_AEROHT) October 12, 2022