Chandigarh Airport : शहीद-ए-आजम भगत सिंह के नाम से जाना जाएगा चंडीगढ़ एयरपोर्ट, FM निर्मला सीतारमण ने किया ऐलान

एस. सिंह

पंजाब. चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आज बुधवार से शहीद-ए-आजम भगत सिंह के नाम से जाना जाएगा. शहीद भगत सिंह (Shaheed-e-Azam Bhagat Singh) की जयंती पर आयोजित समारोह में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान किया है. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के अलावा पंजाब के सीएम भगवंत मान (Bhagwant Mann) हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और अनिल विज के साथ दोनों राज्यों के गवर्नर, हर‍ियाणा के बंडारू दत्तात्रेय और पंजाब के बीएल पुरोहित प्रमुख रूप से मौजूद रहे.

अब शहीद-ए-आजम भगत सिंह हवाई अड्डा कहलाएगा चंडीगढ़ एयरपोर्ट, नाम को लेकर जानिए क्या था विवाद

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव (Azadi Ka Amrit Mahotsav) के मौके पर एयरपोर्ट का नाम बदल कर शहीद-ए-आजम भगत सिंह के लिए वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की आभारी हैं, जिन्होंने भगत सिंह की जयंती से दो दिन पूर्व यह निर्णय लिया. रविवार को अपने रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ में पीएम ने इसकी औपचारिक घोषणा की थी. लंबे समय से पंजाब सरकार चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम भगत सिंह के नाम पर रखने की मांग कर रही थी. इस हवाई अड्डे के नाम को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था.

Smt @nsitharaman addresses the audience at the Naming Ceremony of Chandigarh International Airport as #ShaheedBhagatSinghInternationalAirport as a tribute to great freedom fighter Shaheed Bhagat Singh on his birth anniversary. (1/5) #ShaheedBhagatSinghAirport pic.twitter.com/gbM5e8SR6p

— NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) September 28, 2022