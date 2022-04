प्रेमी-प्रेमिका के बीच हो रही थी लड़ाई, मामला शांत कराने पहुंचे डिलीवरी बॉय ने महिला की कर दी पिटाई, Video वायरल

भुवनेश्वर. ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में अजीबो-गरीब मंजर देखने को मिला. बीच सड़क पर प्रेमी और प्रेमिका के बीच झगड़ा हो रहा था. ऐसा लग रहा था मानों दोनों एक दूसरे पर हमला कर देंगे. बाद में वहां से गुजर रहे एक डिलीवरी बॉय ने मामले को शांत कराने की कोशिश की. लेकिन महिला मानने के लिए तैयार नहीं थी. इसके बाद डिलीवरी बॉय ने महिला की बीच सड़क पर पिटाई कर दी. इस बीच वहां मौजूद लोगों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया.



रिपोर्ट्स के मुताबिक लड़की पार्क के पास एक आदमी को डांट रही थी और पीट रही थी. ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ हो. इसी दौरान वहां मौजूद कुछ ने इस घटना को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, जिसका उसने विरोध किया. बाद में लड़की ने उनमें से एक का मोबाइल फोन छीनने की कोशिश भी की.

