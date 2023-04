भारत की बढ़ती गति को रोकना चाहते हैं विदेशी संस्थान, इसमें देश के अरबपतियों का क्या है रोल? उपराष्ट्रपति धनखड़ का बड़ा बयान

नई दिल्ली. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विदेशी संस्थानों की ओर से भारत के खिलाफ की जाने वाली साजिश को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने राहुल गांधी के भारत को लेकर विदेश में दिए बयानों पर भी बिना नाम लिए निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कुछ विदेशी संस्थान हैं जो बताते हैं कि हमारा भारत कैसा है. वे हमें ही हमारे नीचे की जमीन की जानकारी दे रही हैं, जिनकी जानकारी हमको है. उनका उद्देश्य भारत की बढ़ती गति को रोकना है. जगदीप धनखड़ स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर स्मारक डाक टिकट का विमोचन कर रहे थे.

विज्ञान भवन में स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर स्मारक डाक टिकट के विमोचन कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सदैव विदेशी शासन से भारत को मुक्त करने का काम किया है, लेकिन कुछ विदेशी संस्थान हैं जो ज्ञान दे रहे हैं कि हमारा भारत कैसा है. वे हमें बताते हैं कि हमारे नीचे की जमीन कैसी है जिसकी जानकारी हमको है. इसको लेकर उनका उद्देश्य है भारत की उभरती हुई गति पर अंकुश लगाना. अमेरिका में भी ऐसे संस्थान हैं और चिंताजनक बात यह है कि वहां पर जो पीठ कायम की जाती है, उसके लिए हमारे अरबपति और उद्योगपति करोड़ों रुपये देते हैं.

#WATCH| Some foreign institutions are there that tell us how our India is.Their aim is to curb the growing pace of India…There are students &teachers from many countries in those institutions, but only a few of our people do the work of tarnishing (image) our country: Vice Pres pic.twitter.com/4VoUKYXFH5

— ANI (@ANI) April 7, 2023