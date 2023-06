कोलकाता. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम के दौरान चीन और पाकिस्तान पर निशाना साधा. उन्होंने चीन के साथ भारत के संबंधों पर कहा कि अगर दोनों देशों को ‘सभ्य’ द्विपक्षीय संबंध बनाए रखना है तो चीन को भारत के साथ ‘व्यावहारिक संबंधों’ में भी विश्वास करना चाहिए. उन्होंने कहा कि भारत-चीन संबंधों में मौजूदा गिरावट पड़ोसी देश की देन है, न कि भारत की. उन्होंने यह भी कहा कि ताली दोनों हाथों से ही बजती है.

विदेश मंत्री जयशंकर से जब पूछा गया कि क्या दो एशियाई दिग्गजों के बीच कामकाजी संबंध हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा, ‘अंततः ताली बजाने के लिए दो हाथों की जरूरत होती है और चीन को भी व्यावहारिक रिश्ते में विश्वास होना चाहिए.’ विदेश मंत्री एस जयशंकर ‘न्यू इंडिया एंड द वर्ल्ड’ विषय पर श्यामा प्रसाद व्याख्यान देने के बाद बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि चीन को एकतरफा तरीके से यथास्थिति बदलने की कोशिश बंद करनी चाहिए. उसे समझना चाहिए कि दोनों देशों के बीच संबंध परस्पर हित और सम्मान पर काम करते हैं.

चीन करता रहा समझौतों का उल्लंघन

एस जयशंकर ने कहा, ‘हमारे संबंधों में मौजूदा गिरावट हमारी देन नहीं है. इसे चीन ने 1993 और 1996 के दो समझौतों का उल्लंघन करके बिगाड़ा था. यदि हम एक सभ्य संबंध रखना चाहते हैं, तो उन्हें उन समझौतों का पालन करना होगा और यथास्थिति को एकतरफा बदलने की कोशिश बंद करनी होगी. उन्हें इस समझ पर पहुंचने की जरूरत है कि बड़े देशों के बीच संबंध तभी काम करते हैं जब वे आपसी हित और सम्मान पर आधारित होते हैं.

#WATCH | “It takes two hands to clap. China too must also have that belief in a workable relationship..,” says EAM Dr S Jaishankar on current India-China relations, in Kolkata pic.twitter.com/nTlm1qPoz3

— ANI (@ANI) June 30, 2023