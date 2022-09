‘मुझे उस शख्स से जलन होगी जो 2047 में फॉरेन मिनिस्टर होगा’: विदेश मंत्री एस जयशंकर

गांधीनगर. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की विदेश नीति को पूरी तहत बदल दिया है और आज देश अपने हितों के हिसाब से एक आजाद विदेश नीति अपना चुका है. विदेश नीति में पीएम मोदी की पहल की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि ‘मुझे उस शख्स से जलन होगी जो 2047 में विदेश मंत्री होगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, नरेंद्र मोदी सरकार का विदेश मंत्री होना भी एक बड़ी ताकत है. यहां भी मूल विश्वास, आत्मविश्वास और नजरिया है और दुनिया इसे पहचान रही है.’

न्यूज एजेंसी एएनआई की एक खबर के मुताबिक गुजरात में एक कार्यक्रम में अपनी किताब ‘द इंडिया वे: स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड’ के गुजराती अनुवाद के लॉन्च के मौके पर विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि ‘कुछ राजनीतिक कारणों से हमें इजरायल के साथ संबंध बढ़ाने से रोक कर रखा गया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे जो इजरायल गए थे … वह समय चला गया है जब हम वोट बैंक की राजनीति के लिए राष्ट्रीय हित को एक तरफ रख देते थे.’

#WATCH | I will envy the person who is the Foreign Minister in 2047, but I’ll tell you one thing, to be the Foreign Minister of Narendra Modi govt is also a great strength. There are core beliefs, confidence & attitude, and the world is recognising it: EAM Dr S Jaishankar (04.09) pic.twitter.com/OlC3OEIT6w

