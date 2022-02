'ऑपरेशन गंगा' के जरिए किस तरह यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाएगी सरकार, जानें पूरा प्लान

नई दिल्ली: यूक्रेन में युद्ध का संकट (Ukrain Crisis) और ज्यादा गहराता जा रहा है. भारत सरकार युद्धग्रस्त देश से भारतीयों को निकालने (Evacuation of Indians) में लगी हुई है. इस बीच विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रंगला ने भारतीय छात्रों और नागरियों की निकासी को लेकर बड़ी जानकारी दी है. उन्होने कहा कि भारत सरकार यूक्रेन में फंसे नागिरकों ऑपरेशन गंगा (Operation Ganga) के तहत निकाल रही है. उन्होंने कहा कि भारतीयों की निकासी का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी.

विदेश सचिव ने कहा कि ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों की वापसी रोमानिया और हंगरी के रास्ते की जा रही है. उन्होंने कहा कि अभी तक कई विमान भारतीयों को लेकर उड़ान भर चुके हैं. विदेश सचिव ने कहा कि फ्लाइट के अतिरिक्त एक हजार अन्य लोगों को जमीन के रास्ते से यूक्रेन से निकाला जा रहा है. विदेश सचिव ने रविवार को पड़ोसी देशों से भारतीयों को निकालने वाली फ्लाइट की सूची भी साझा की.

उन्होंने कहा कि यूक्रेन की राजधानी में मौजूद भारतीय दूतावास ने लगातार तेजी से बदलती परिस्थितियों को देखते हुए फंसे नागरिकों और छात्रों के लिए कई एडवाइजरी जारी की है. उन्होंने कहा कि हमने अंदाजा लगाया कि संकटग्रस्त देश में करीब 4000 भारतीय नागरिक फंसे हो सकते हैं.

List of flights for operation Ganga for Evacuation of Indians from Ukraine via neighboring countries: Foreign Secretary Harsh V Shringla pic.twitter.com/AmrOrxHeuA

— ANI (@ANI) February 27, 2022