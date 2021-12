अपने खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस पर पूर्व CJI रंजन गोगोई बोले- कानून करेगा अपना काम

नई दिल्ली. तृणमूल कांग्रेस (TMC) के दो सांसदों ने पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राज्यसभा सदस्य रंजन गोगोई (Former CJI and Rajya Sabha MP Ranjan Gogoi) ने अपने खिलाफ संसद की कार्यवाही (Winter Session Of Parliament) में भाग लेने को लेकर उनकी टिप्पणी के विरूद्ध विशेषाधिकार हनन नोटिस (privilege motion against Former CJI and Rajya Sabha MP Ranjan Gogoi) पर टिप्पणी की. गोगोई ने कहा कि कानून अपना काम करेगा. समाचार एजेंसी ANI के अनुसार गोगोई ने कहा- ‘मैं आज (बुधवार, 15 दिसंबर) सदन में नहीं हूं. मैं सोमवार और मंगलवार को सदन में था. हो सकता है कल (गुरुवार) भी रहूं.’

समाचार लिखे जाने तक राज्यसभा सचिवालय द्वारा तृणमूल कांग्रेस के सदस्य जवाहर सरकार और मौसम नूर के नोटिस को स्वीकार किया जाना बाकी है. सूत्रों ने बताया कि सरकार और नूर ने संसद की कार्यवाही में शामिल होने को लेकर गोगोई की टिप्पणी के विरूद्ध विशेषाधिकार हनन नोटिस दाखिल किया है.

सूत्रों ने कहा कि एक समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में गोगोई ने कथित रूप से कहा कि कोविड प्रतिबंधों और सामाजिक दूरी के अभाव में जब उनका मन होगा और जब उन्हें लगेगा कि यह विषय महत्वपूर्ण है और इस पर बोला जाना चाहिए तब वह राज्यसभा की कार्यवाही में भाग लेना पसंद करेंगे. गोगोई ने कथित रूप से यह भी कहा कि वह एक मनोनीत सदस्य हैं और किसी पार्टी की व्हिप से बंधे हुए नहीं हैं.

