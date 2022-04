नई दिल्‍ली. प्रवर्तन निदेशालय ( ED ) ने गुरुवार दोपहर जम्‍मू कश्‍मीर के पूर्व मुख्‍यमंत्री उमर अब्‍दुल्‍ला (Omar Abdullah) से फंड घोटाले मामले में पूछताछ की. यह मामला जम्‍मू कश्‍मीर क्रिकेट एसोसिएशन के फंड से जुड़ा हुआ है. इस संबंध में ईडी ने जम्‍मू कश्‍मीर नेशनल कॉन्‍फ्रेंस ( जेकेएनसी) के उपाध्‍यक्ष उमर अब्‍दुल्‍ला से अपने समक्ष उपस्थित होने को कहा था. इधर, उमर ने भी जांच में सहयोग की बात कही थी. हालांकि जेकेएनसी ने ईडी से कहा था कि रमजान के कारण उमर अब्‍दुल्‍ला ज्‍यादा समय तक दिल्‍ली में नहीं रह सकते, इस कारण से यह पेशी टाल दी जाए.

जम्‍मू कश्‍मीर नेशनल कॉन्‍फ्रेंस ने कहा है कि केंद्र की आदत एजेंसियों के गलत इस्‍तेमाल की हो गई है. ऐसे में ही उमर अब्‍दुल्‍ला को पूछताछ के लिए दिल्‍ली बुलाया गया है. इधर, ईडी ने मामले की जांच के दौरान उमर की उपस्थिति जरूरी बताते हुए उन्‍हें उपस्थित रहने को कहा था. जम्‍मू कश्‍मीर क्रिकेट एसोसिएशन में कई नियुक्तियां गलत तरीके से हुईं और फंड का भी गलत उपयोग किया गया. 2005 से 2011 तक बीसीसीआई ने जम्‍मू-कश्‍मीर किक्रेट एसोसिएशन को करीब 110 करोड़ रुपए दिए थे. इस राशि को लेकर ही तमाम आरोप और जांच चल रही है.

J&K NC Vice President Omar Abdullah was called by ED to Delhi to appear before it today on grounds that his attendance was necessary in connection with an investigation; he will cooperate on the same. pic.twitter.com/Bb4oWOR3lR

— ANI (@ANI) April 7, 2022