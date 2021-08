मणिपुर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गोविंददास कोंटौजम बीजेपी में शामिल, राज्य सरकार में रह चुके हैं मंत्री

नई दिल्‍ली. उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों (Assembly Elections 2022) से पहले बीजेपी (BJP) एक बार फिर अपनी ताकत बढ़ाने में लगी है. पिछले कुछ महीनों में अन्‍य दलों के कई बड़े नेता बीजेपी का दामन थाम चुके हैं. इसी कड़ी में अब मणिपुर (Manipur) का नाम भी जुड़ गया है. मणिपुर में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए मणिपुर कांग्रेस (Manipur Congress) के पूर्व अध्‍यक्ष गोविंददास कोंटौजम (Govindas Konthoujam) बीजेपी में शामिल हो गए. बता दें कि गोविंददास 6 बार विष्‍णुपर सीट से विधायक रहे हैं और राज्‍य सरकार में मंत्री में बनाए जा चुके हैं.

राजधानी स्थित भाजपा मुख्यालय में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह, राज्य के केंद्रीय प्रभारी संबित पात्रा और राज्यसभा सदस्य व पार्टी के मीडिया विभाग के प्रभारी अनिल बलूनी की मौजूदगी में कोंथूजाम को भाजपा की सदस्यता दिलाई गई. इस अवसर पर बलूनी ने कहा, ‘हम भाजपा परिवार में उनका स्वागत करते हैं.’

पात्रा ने कहा कि कोंथूजाम न सिर्फ मणिपुर, बल्कि समूचे पूर्वोत्तर का एक जाना-माना चेहरा हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम से प्रभावित होकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है. उन्होंने कहा, ‘यह प्रधानमंत्री मोदी के विकास कार्यों पर मुहर है.’

Delhi | Govindas Konthoujam, former Manipur Congress chief joins Bharatiya Janata Party, in the presence of Manipur CM N Biren Singh pic.twitter.com/U8tffLfc10

— ANI (@ANI) August 1, 2021