हाइलाइट्स पूर्व PM मनमोहन सिंह राज्यसभा में व्हीलचेयर पर पहुंचे थे. राज्यसभा में सोमवार को दिल्ली सर्विस बिल पर वोटिंग हुई. यह बिल पिछले हफ्ते लोकसभा से पारित हो गया था.

नई दिल्ली. पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह (Former PM Manmohan Singh) राज्यसभा के महत्वपूर्ण सत्र में हिस्सा लेने के लिए व्हीलचेयर पर संसद आए थे. राज्यसभा में सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 (Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2023) पर चर्चा हो रही थी. यह विधेयक केंद्र सरकार को अधिकारियों और कर्मचारियों के कामों, नियमों और सेवा की अन्य शर्तों सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मामलों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देता है. कांग्रेस (Congress) पार्टी ने अपने सांसदों के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया था. जिसमें उनसे सोमवार को राज्यसभा में उपस्थित रहने का आग्रह किया गया था. कांग्रेस ने 4 अगस्त की एक व्हिप में कहा था कि ‘कल यानी सोमवार 7 अगस्त, 2023 को राज्यसभा में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी.’

इस व्हिप में आगे कहा गया था कि ‘राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे सोमवार को सुबह 11 बजे से सदन के स्थगन तक मौजूद रहें और पार्टी के रुख का समर्थन करें.’ विपक्षी सदस्यों ने इस साल मई में सरकार के लाए अध्यादेश को अस्वीकार करने के प्रस्ताव के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 को सदन में पारित करने के लिए पेश किया था. यह विधेयक पिछले सप्ताह लोकसभा से पारित हो गया था. सोमवार को इसे राज्यसभा ने भी पारित कर दिया.

I.N.D.I.A ब्लॉक में शामिल विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया था. सदन में बिल पर जमकर बहस देखने को मिली. मणिपुर के हालात पर विस्तृत चर्चा की विपक्ष की मांग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में लगभग रोजाना ही व्यवधान देखा गया है. राज्यसभा में दिल्ली सर्विस बिल पारित होने के तुरंत बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भाजपा की केंद्र सरकार पर पिछले दरवाजे से सत्ता ‘हथियाने’ की कोशिश करने का आरोप लगाया. राज्यसभा में विधेयक के पक्ष में 131 और विरोध में 102 वोट पड़े. गृह मंत्री अमित शाह ने विधेयक का बचाव करते हुए कहा कि प्रस्तावित कानून का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में प्रभावी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रदान करना है.

