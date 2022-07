पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शेयर किया PM मोदी का पत्र, लिखा- आपने मेरे मन को छू लिया

नई दिल्लीः पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उनके कार्यकाल की समाप्ति पर लिखे गए पत्र को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए ट्वीट में कहा, ‘पीएम मोदी के इस पत्र ने मेंरे मन को गहराई से छुआ है. मैं दयालुता और प्यार से भरे उनके हार्दिक शब्दों को उस सम्मान के प्रतिबिंब के रूप में लेता हूं, जो साथी नागरिकों ने मुझ पर बरसाए हैं. मैं आप सभी का हृदय से आभारी हूं.’

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पत्र में देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर रहते हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यकाल की तारीफ की है. उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति को सैल्यूट करते हुए लिखा है, ‘आपने अपने कार्यकाल के दौरान उच्च मानक स्थापित किए. देश के राष्ट्रपति के रूप में आपका कार्यकाल ईमानदारी और प्रदर्शन, संवेदनशीलता और सेवा की भावना से ओतप्रोत रहा. मैं पूरे देश की ओर से राष्ट्रपति के रूप में आपके शानदार कार्यकाल और एक लंबे सार्वजनिक जीवन के लिए आपको बधाई देता हूं.’

This letter from Prime Minister @narendramodi has deeply touched me. I take his kind and heartfelt words as a reflection of love and respect fellow citizens have showered on me. I am sincerely grateful to you all. pic.twitter.com/8GBBMnwvYf

