Punjab: ड्रग्स केस में फंसे बिक्रम सिंह मजीठिया को मोहाली कोर्ट ने 8 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा

नई दिल्ली: विधानसभा चुनावों के बीच पंजाब (Punjab Elections 2022) की राजनीति को लेकर पंजाब से आज बड़ी खबर सामने आई. ड्रग्स मामले में फंसे शिरोमणि अकाली दल नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ( Bikram Singh Majithia) ने गुरुवार को मोहाली की अदालत में सरेंडर कर दिया. अब इस मामले में मजीठिया को कोर्ट ने 8 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मजीठिया को 20 फरवरी के पंजाब विधानसभा चुनाव तक के लिए आपराधिक मामले मे्ं 23 फरवरी तक गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की थी.

बता दें कि बिक्रम सिंह मजीठिया मोदी सरकार की पूर्व मंत्री हरसिमरत कौर के भाई हैं. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में शिअद नेता को 23 फरवरी को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था. सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर भी आश्चर्य जताया था कि विधानसभा चुनाव के दौरान अचानक आपराधिक मामले सामने आ रहे हैं.

Shiromani Akali Dal (SAD) General Secretary & former Punjab minister, Bikram Singh Majithia, sent to judicial custody till March 8 by a Mohali court.

Majithia had surrendered in the court today & applied for regular bail in a drug case. pic.twitter.com/AZ2FxZfLdW

— ANI (@ANI) February 24, 2022