VIDEO: पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल ने 'गीता में जिहाद' वाले अपने बयान पर दी सफाई, जानें अब क्या कहा

नई दिल्ली: पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल ने गुरुवार को दिल्ली में दिए अपने विवादित बयान के बाद सफाई पेश की. उन्होंने कहा न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा, ‘उसे आप जिहाद बोलते हैं. क्या आप कृष्ण द्वारा अर्जुन की दी गई सीख को जिहाद बोलेंगे..? नहीं ना, वही मैंने कहा था.’ पाटिल ने बुधवार को दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में दावा किया था कि जिहाद की अवधारणा न केवल इस्लाम में बल्कि भगवद गीता और ईसाई धर्म में भी है. कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवई की जीवनी के विमोचन पर बोलते हुए पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल ने कहा था, ‘ऐसा कहा जाता है कि इस्लाम धर्म में जिहाद की बहुत चर्चा है. यह अवधारणा तब सामने आती है जब सही इरादे और सही काम करने के बावजूद कोई नहीं समझता, तब कहा जाता है कि कोई बल प्रयोग कर सकता है.’

कांग्रेस पर बरसे थरूर, कहा- चुनाव में पहले से तय था खड़गे का जीतना; सोनिया से की थी बात

#WATCH | Former Home Minister Shivraj Patil, attempts to clarify his remarks saying Krishna taught lessons of Jihad to Arjun, says, “If you kill Mahatma Gandhi, it is Jihad. The act of killing him is Jihad” pic.twitter.com/HFCFJbB1KG

उन्होंने अपनी टिप्पणी में कहा था कि महाभारत में भी गीता के हिस्से में श्री कृष्ण भी अर्जुन से जिहाद की बात करते हैं और यह बात सिर्फ कुरान या गीता में नहीं बल्कि ईसाई धर्म में भी है. शिवराज पाटिल ने कहा था, ‘इस्लाम, ईसाई धर्म में मान्यता है कि भगवान बहुत नहीं हैं, सिर्फ एक है. यहूदी धर्म में भी यही मान्यता है कि भगवान की मूर्ति नहीं रख सकते. गीता में भी लिखा है कि भगवान का ना रंग है, ना रूप है और ना ही आकार है. जिहाद का जिक्र सिर्फ कुरान में ही नहीं है. तमाम कोशिशों के बाद भी अगर कोई स्वच्छ विचार को नहीं समझता, तो शक्ति का उपयोग करना चाहिए. गीता में भी इसका जिक्र है. महाभारत में श्रीकृष्ण ने भी अर्जुन को यही पाठ पढ़ाया था. अब इसे आप क्या कहेंगे?’ भाजपा ने शिवराज पाटिल की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और उस पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया. शिवराज पाटिल को 2010 में पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया गया था.

हिमाचल चुनावः कांग्रेस ने जारी की प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट, किन्नौर सीट पर फंसा पेच

#WATCH | It’s said there’s a lot of discussion on Jihad in Islam… Even after all efforts, if someone doesn’t understand clean idea, power can be used, it’s mentioned in Quran & Gita… Shri Krishna taught lessons of Jihad to Arjun in a part of Gita in Mahabharat: S Patil, ex-HM pic.twitter.com/iUvncFEoYB

— ANI (@ANI) October 20, 2022